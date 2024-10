Tunisia Saied | Ripuliremo il Paese dai corrotti

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “ilda tutti ie gli imbroglioni“. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais, nel quartier generale della sua campagna elettorale dopo la pubblicazione dei primo exit poll secondo cui dovrebbe essere riconfermato, con ampia maggioranza, come capo dello Stato nordafricano. Stando ai dati di Sigma Conseil diffusi dalla televisione pubblica tunisina,avrebbe ottenuto l’89% dei voti, superando ampiamente i suoi avversari, l’imprenditore in carcere Ayachi Zammel e Zouhair Maghzaoui, esponente della sinistra e vecchio sostenitore diprima di candidarsi contro di lui. Bassa l’affluenza: alla chiusura dei seggi avevano votato solo 2,7 milioni di persone, ovvero il 27,7% degli aventi diritto, in deciso calo rispetto al 49% registrato nel primo turno delle presidenziali del 2019.