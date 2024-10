Trasferire l’orsa Jj4 nella Foresta Nera costerà 1 milione di euro: lanciata una raccolta fondi (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Foresta Nera in Germania sarà la nuova casa dell’orsa Jj4 che il 5 aprile 2023 attaccò e uccise Andrea Papi, ma adesso il problema sono gli enormi costi del suo ricollocamento. Così, come raccontato al termine del documentario di Andreas Pichler Pericolosamente vicini, andato in onda venerdì 4 ottobre su Rai 3, è stata lanciata una raccolta fondi per sostenere le spese che ammontano a circa 1 milione di euro. Il doc, che racconta del rapporto di convivenza tra uomini e animali in Trentino, ha dato voce all’organizzazione no profit che si sta occupando della struttura: “Stiamo costruendo un’area esterna con i più alti standard di sicurezza in cui Jj4 – questo il nome dell’animale – sarà ospitata lontano dai percorsi dei visitatori. La struttura in futuro sarà utilizzata per ospitare anche altri animali selvatici“. Fra le cifre – riporta Il Gazettino – spiccano 500. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lain Germania sarà la nuova casa delJj4 che il 5 aprile 2023 attaccò e uccise Andrea Papi, ma adesso il problema sono gli enormi costi del suo ricollocamento. Così, come raccontato al termine del documentario di Andreas Pichler Pericolosamente vicini, andato in onda venerdì 4 ottobre su Rai 3, è stataunaper sostenere le spese che ammontano a circa 1di. Il doc, che racconta del rapporto di convivenza tra uomini e animali in Trentino, ha dato voce all’organizzazione no profit che si sta occupando della struttura: “Stiamo costruendo un’area esterna con i più alti standard di sicurezza in cui Jj4 – questo il nome dell’animale – sarà ospitata lontano dai percorsi dei visitatori. La struttura in futuro sarà utilizzata per ospitare anche altri animali selvatici“. Fra le cifre – riporta Il Gazettino – spiccano 500.

Ilfattoquotidiano.it - Trasferire l’orsa Jj4 nella Foresta Nera costerà 1 milione di euro: lanciata una raccolta fondi

