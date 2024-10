Superbonus 110, a Bologna riqualificati 3.200 alloggi pubblici (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAY120 milioni di euro spesi grazie al Superbonus 110% per oltre 3.200 alloggi. Si sono conclusi i lavori di efficientamento che hanno migliorato la performance energetica di 22 edifici Erp di proprietà comunale e di 49 edifici di proprietà Bolognatoday.it - Superbonus 110, a Bologna riqualificati 3.200 alloggi pubblici Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY120 milioni di euro spesi grazie al110% per oltre 3.200. Si sono conclusi i lavori di efficientamento che hanno migliorato la performance energetica di 22 edifici Erp di proprietà comunale e di 49 edifici di proprietà

Vicenza: in consegna 30 alloggi Erp, scopri i dettagli - Primi appartamenti assegnati nel nuovo blocco Erp a Vicenza. Approfondisci le notizie sull'assegnazione degli immobili e sulla graduatoria. (vicenzareport.it)

Bologna Missione Clima, conclusi i lavori realizzati grazie al Superbonus 110% su oltre 70 edifici Erp - Sono terminati i lavori di efficientamento, realizzati grazie al programma Superbonus 110%, per migliorare la performance energetica di 22 edifici Erp di proprietà comunale e di 49 edifici di propriet ... (sassuolo2000.it)

CGIA – Superbonus: spesi 123 miliardi per efficientare solo il 4% delle abitazioni - Grazie alle misure restrittive imposte per legge in questi ultimi due anni, l’effetto negativo del Super Ecobonus 110% sui nostri conti pubblici si è quasi esaurito. Tuttavia, dall’introduzione di que ... (giornaledellepmi.it)