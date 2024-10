Solofra | I Carabinieri Forestali sequestrano una conceria

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sequestro di una: imprenditore denunciato daiper violazioni ambientali INucleo Forestale di Serino, in sinergia con la locale Stazione territoriale,denunciavano in stato di libertà un imprenditore 40enne del posto per assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale. In particolare, i militari dell’Arma, accertavano che unasita nel comune diesercitava l’attività conciaria scaricando nella rete fognaria i reflui prodotti dal ciclo di lavorazione, in assenza di autorizzazione. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall’amministratore dell’opificio, risultava che l’azienda emetteva in atmosfera senza la prevista autorizzazione. Pertanto, iprocedevano al sequestro penale dell’azienda.