Serie A Varese la difesa incassa ancora più di 100 punti Si salva solo Mannion

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Anon bastano i 18di(nella foto) nel primo tempo, 32 alla sirena (14 su 14 ai liberi), suo nuovo massimo in carriera in LBA. La squadra di Mandole è sconfitta in casa da Derthona, che non è la prima arrivata, ma vaoltre i 100come Brescia nella prima giornata. Non c’è, almeno 22 presi a quarto, e quando la macchina offensiva si ferma (13 nel terzo), il gioco è fatto. Dare alcune prestazioni individuali, tra cui un Alviti finalmente performante, però c’è anche il dato a rimbalzo, 47-32 per gli ospiti, un traumatico 21-24 sotto il canestro di. A.L.M.