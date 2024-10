Sally Rooney, dove comprare Intermezzo e gli altri suoi libri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora prima di arrivare nelle librerie, Intermezzo era già un caso editoriale: tutto quello che c'è da sapere su Sally Rooney e sui suoi romanzi Wired.it - Sally Rooney, dove comprare Intermezzo e gli altri suoi libri Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora prima di arrivare nelle librerie,era già un caso editoriale: tutto quello che c'è da sapere sue suiromanzi

Cresce l'attesa per "Intermezzo" - ultimo romanzo della scrittrice irlandese Sally Rooney - Il quarto romanzo di Sally Rooney, Intermezzo, uscirà in Italia il 12 novembre per Einaudi. L'ultima fatica della 33enne scrittrice irlandese segue un trittico di opere che ha saputo intercettare il gradimento di milioni di lettori in giro per il mondo: Parlarne tra amici, giunto in Italia nel... (Today.it)

Sally Rooney - come il successo della semplicità divide la critica - È proprio questo aspetto della scrittura dell’autrice che affascina i millennial e la generazione Z, attratti da storie di persone come loro. Londra, 27 settembre 2024 – Il 24 settembre è uscito “Intermezzo” (Faber&Faber), l’ultimo romanzo dell’acclamata autrice irlandese Sally Rooney ... (Quotidiano.net)

“Intermezzo” è il nuovo imperdibile libro di Sally Rooney : trama e temi - In Intermezzo, questi schemi si ripropongono nella dinamica tra uomini e donne, dove l’amore non è soltanto un sentimento spontaneo, ma anche una risposta a bisogni economici e emotivi. Rooney invita i lettori a riflettere su come il capitalismo e le disuguaglianze strutturali influenzino in ... (Metropolitanmagazine.it)