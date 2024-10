Romagna da bere e da gustare: torna 'GiovinBacco in Piazza' (Di lunedì 7 ottobre 2024) “GiovinBacco in Piazza” celebra la ventiduesima edizione il 25, 26 e 27 ottobre in cinque piazze del centro storico di Ravenna, che per tre giorni diventa il palcoscenico ideale per gustare il buon vino e il buon cibo del territorio, senza dimenticare la solidarietà per chi è stato colpito dai Ravennatoday.it - Romagna da bere e da gustare: torna 'GiovinBacco in Piazza' Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “in” celebra la ventiduesima edizione il 25, 26 e 27 ottobre in cinque piazze del centro storico di Ravenna, che per tre giorni diventa il palcoscenico ideale peril buon vino e il buon cibo del territorio, senza dimenticare la solidarietà per chi è stato colpito dai

Non solo mare - ma anche buon cibo : ecco i ristoranti a Maratea da non lasciarsi sfuggire - qui puoi gustare i veri piatti della tradizione - Ma possiede anche un entroterra verde pieno di risorse naturali, che caratterizzano da sempre la tradizione enogastronomica della zona che offre quindi una serie di posti dove mangiare e bere sia cibi di mare che di terra che sono da non perdere. Le vacanze non sono solo mare e relax, anche il ... (Cityrumors.it)