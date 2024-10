Roberto Viola direttore generale per le politiche digitali della Commissione Ue: «Così l'Europa vince la sfida» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect): perché il tema dell'intelligenza artificiale è centrale nell'agenda (Di lunedì 7 ottobre 2024)per leeuropea (DG Connect): perché il tema dell'intelligenza artificiale è centrale nell'agenda (Ilmattino.it)

Ilmattino.it - Roberto Viola direttore generale per le politiche digitali della Commissione Ue: «Così l'Europa vince la sfida»

MOVIOLA – Napoli-Como, Sergi Roberto horror: perde palla e fa fallo da rigore - Per l’arbitro, il signor Ermanno Feliciani, non c’è nessun dubbio ed è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Romelu Lukaku che, pur non tirando un rigore perfetto, batte Audero centralmente e fa 2-1. The post MOVIOLA – Napoli-Como, Sergi Roberto horror: perde palla e fa fallo da rigore ... (Sportface.it)

MOVIOLA – Como-Verona, Sergi Roberto su Lazovic: Giua fischia rigore al Var - Gli ospiti provano a reagire dopo un primo tempo difficile ed arrivano dentro l’area di rigore ospite dove Lazovic anticipa Sergi Roberto e poi cade a terra chiedendo a gran voce il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Lazovic che calcia centralmente e fa 1-1. Per l’arbitro, il signor Giua, ... (Sportface.it)

Roberto D’Aversa shock, ladri in casa dell’allenatore dell’Empoli: “Privacy violata e paura” - Brutto episodio per Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, che ha subito un tentato furto nella propria abitazione. L'allenatore ha sporto denuncia dopo aver trovato la porta spalancata mentre rientrava a casa. "È stato un momento difficile" ha poi raccontato sui social evidenziando lo shock per ... (Fanpage.it)

roberto viola direttore generale per le politiche digitali della Commissione Ue: «Così l'Europa vince la sfida» - roberto viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect): perché il tema dell'intelligenza artificiale è centrale ...(ilmattino.it)

Trofeo Coni 2024, il Lazio si piazza al sesto posto nella competizione che si è svolta in Sicilia - Si chiude con il sesto posto (102 punti) il Trofeo CONI 2024 per il Lazio, che resta comunque in testa alla classifica di tutti i tempi con tre vittorie complessive (2014, 2022, 2023). A ...(ilmessaggero.it)

L'OPINIONE, Accordo Commisso-Funaro non scontato - All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere un commento del giornalista di roberto De Ponti che, a proposito del Franchi, scrive: "Che Commisso ...(firenzeviola.it)