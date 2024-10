Premier e ministri vestiti male, la foto del governo in Giappone viene ritoccata (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – I ministri sono vestiti male e la foto di gruppo del governo del Giappone viene ritoccata. L'esecutivo nipponico, alla fine, deve ammettere che gli scatti sono stati ritoccati per motivi di 'decoro'. Le foto diffuse dall'ufficio del primo ministro, Shigeru Ishiba, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web. Il Premier e Premier e ministri vestiti male, la foto del governo in Giappone viene ritoccata L'Identità. Lidentita.it - Premier e ministri vestiti male, la foto del governo in Giappone viene ritoccata Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Isonoe ladi gruppo deldel. L'esecutivo nipponico, alla fine, deve ammettere che gli scatti sono stati ritoccati per motivi di 'decoro'. Lediffuse dall'ufficio del primo ministro, Shigeru Ishiba, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web. Il, ladelinL'Identità.

