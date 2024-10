‘Pesaro 2024’ e il turismo L’autunno alberghiero non vola | Presenze in linea col passato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ottobre e novembre sono da sempre mesi complicati per il settore turistico della nostra città. Complici il maltempo e l’abbassamento delle temperature che in pochi giorni hanno letteralmente troncato la stagione estiva, anche quest’anno la situazione resta critica per gli albergatori pesaresi. E questo nonostante alcune iniziative e convegni che saranno ospitati in città grazie al traino di Pesaro Capitale della Cultura, come quello che organizzerà l’Ordine dei commercialisti all’Auditorium Scavolini, per cui sono attese 1500 persone. "Fino al 10 ottobre avremo la presenza di alcuni gruppi di turisti austriaci arrivati in città grazie ad un tour operator – dice Fabrizio Oliva, titolare dell’hotel Caravelle –. In totale saranno oltre mille, in circa tre settimane. (Ilrestodelcarlino.it)