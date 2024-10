Patente ’bruciata’ dopo l’alcoltest. Recuperata dopo la battaglia legale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando i vigili lo hanno fermato per un controllo, in via Destra del porto, l’etilometro ha segnato un tasso alcolemico leggermente superiore al limite di legge: 0,53 g/l (anziché 0,5 g/l). Risultato: per un imprenditore riminese di 47 anni è scattata immediatamente la sospensione della Patente per tre mesi e una multa di 500 euro. Grazie all’ausilio del suo legale di fiducia, l’avvocato Paolo Ghiselli del foro di Rimini, l’uomo alla fine è però riuscito a far valere le proprie ragioni, tenendosi stretta la Patente e ottenendo, dal giudice di pace, l’annullamento della sanzione. Il motivo? Il 47enne soffre di una forma di reflusso gastrico accertata: una perizia svolta da un medico legale ha dimostrato una possibile interferenza nell’etilometro causata dagli acidi presenti nell’aria espirata dall’automobilista dentro la strumentazione. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando i vigili lo hanno fermato per un controllo, in via Destra del porto, l’etilometro ha segnato un tasso alcolemico leggermente superiore al limite di legge: 0,53 g/l (anziché 0,5 g/l). Risultato: per un imprenditore riminese di 47 anni è scattata immediatamente la sospensione dellaper tre mesi e una multa di 500 euro. Grazie all’ausilio del suodi fiducia, l’avvocato Paolo Ghiselli del foro di Rimini, l’uomo alla fine è però riuscito a far valere le proprie ragioni, tenendosi stretta lae ottenendo, dal giudice di pace, l’annullamento della sanzione. Il motivo? Il 47enne soffre di una forma di reflusso gastrico accertata: una perizia svolta da un medicoha dimostrato una possibile interferenza nell’etilometro causata dagli acidi presenti nell’aria espirata dall’automobilista dentro la strumentazione. (Ilrestodelcarlino.it)

