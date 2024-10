Agi.it - Orrore a Gravina di Puglia, dà fuoco alla moglie in strada e poi la uccide a mani nude

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - L'ultima carezza di una figliamadre: "Mamma, hai i capelli tutti bruciati". "Mi ha chiuso in macchina con le fiamme. Mi sento morire". Ed è proprio in quell'istante che la 60enne Maria Angela Turturo, davanti agli occhi della figlia Antonia e del personale sanitario dell'ospedale "Perinei" di Altamura, ha esalato l'ultimo respiro. Parole sussurrate e un'altra vita spezzata, un altro femminicidio che si aggiunge agli oltre 65 già registrati in Italia dall'inizio del 2024, secondo i dati del Viminale. L'ultimo episodio si è verificato ain, a circa 55 km da Bari: per il delitto, la polizia di Stato ha arrestato questa mattina il 65enne Giuseppe Lacarpia, pregiudicato e marito della donna, con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato.