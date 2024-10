Omicidio Letizia Girolami, psicoterapeuta uccisa dall'ex pakistano della figlia, procura: “Colpo violento al volto con un bastone” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scorsa domenica era stato ritrovato il corpo senza vita della 72enne Letizia Girolami, una psicoterapeuta spirituale romana, uccisa con un “violento Colpo alla testa”. L'ex fidanzato della figlia di origini pakistane, il 37enne Irfan Ranamuhaned, ha confessato l'Omicidio. L’uomo risulta domicilia Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Letizia Girolami, psicoterapeuta uccisa dall'ex pakistano della figlia, procura: “Colpo violento al volto con un bastone” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scorsa domenica era stato ritrovato il corpo senza vita72enne, unaspirituale romana,con un “alla testa”. L'ex fidanzatodi origini pakistane, il 37enne Irfan Ranamuhaned, ha confessato l'. L’uomo risulta domicilia

