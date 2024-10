Omicidio Crox: il 12 febbraio inizia il processo per i due minorenni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pescara - processo immediato per i due giovani accusati dell'Omicidio del 16enne, ucciso con 25 coltellate per un debito di droga. È stato fissato per il prossimo 12 febbraio il processo con giudizio immediato per i due minorenni accusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani, conosciuto come "Crox", il ragazzo di 16 anni assassinato lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell. La brutale aggressione, avvenuta a causa di un piccolo debito di droga di 300 euro, si è conclusa con la vittima colpita da 25 coltellate. Il caso sarà discusso davanti al Tribunale dei Minori dell'Aquila. Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Pescara, i due ragazzi, parte di un gruppo più ampio, avrebbero attirato Crox nel parco con l'intenzione di affrontarlo per la questione del debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pescara -immediato per i due giovani accusati dell'del 16enne, ucciso con 25 coltellate per un debito di droga. È stato fissato per il prossimo 12ilcon giudizio immediato per i dueaccusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani, conosciuto come "", il ragazzo di 16 anni assassinato lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell. La brutale aggressione, avvenuta a causa di un piccolo debito di droga di 300 euro, si è conclusa con la vittima colpita da 25 coltellate. Il caso sarà discusso davanti al Tribunale dei Minori dell'Aquila. Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Pescara, i due ragazzi, parte di un gruppo più ampio, avrebbero attiratonel parco con l'intenzione di affrontarlo per la questione del debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Abruzzo24ore.tv - Omicidio Crox: il 12 febbraio inizia il processo per i due minorenni

A febbraio il processo per i due minorenni accusati dell'omicidio di Thomas Luciani - Il processo con giudizio immediato per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani si terrà davanti al tribunale dei minori dell'Aquila il prossimo 12 febbraio. A essere accusati dell'uccisione del 16enne brutalmente assassinato con 25 coltellate nel parco Baden Powell in via Raffaello a Pescara... (Leggi la notizia)

Varese, slitta a gennaio il processo al minorenne che a febbraio accoltellò la prof. Il ragazzo resta al Beccaria - Il giovane aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato. Lo studente sferrò tre fendenti alle spalle dell’insegnante, uno dei quali arrivò a lesionare un polmone. Il movente sarebbe stato la proposta di bocciatura nei confronti del ragazzo, poi ritirata dall’insegnante. . Per ora resta al ... (Leggi la notizia)

Travolto a febbraio in bici sul Put, 40enne finisce a processo - L'uomo era in sella alla sua. Un banale incidente sfociato però in una tragedia. . . Era quello occorso a Natalino Cuzziol, un 88enne residente a Treviso, che il 9 febbraio del 2023 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale accaduto in viale Nino Bixio, all'altezza della curva dello stadio ... (Leggi la notizia)