Ilrestodelcarlino.it - Nettuno d'Oro a Maria e Fulvio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 'Completamente guariti? Perfettamente curati'. In questi giorni lo slogan, ideato dall'artista-attore Alessandro Bergonzoni, sta facendo il giro di Bologna. Si festeggiano i 20 anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e non resta che applaudire di fronte a questo bendidio inaugurato nel 2004 e che ha ospitato centinaia di pazienti, in stato vegetativo o di minima coscienza. Lì dentro, in una palazzina dell'ospedale Bellaria, regna il mistero, sotto forma di scienza e umanità. Mi piace definire questa struttura una vera e propria cattedrale della speranza. Speranza, pensate, nata dalla disperazione di una mamma e di un papà,Vaccari eDe Nigris, che avevano perso il loro figlio Luca, appena 15enne, dopo otto mesi di coma. Forse non c'è nulla di più doloroso, tragico e ingiusto per due genitori.