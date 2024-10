Nei video dei condomini sopralluoghi prima dei furti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 – Era già successo nell’estate 2023, sia a luglio che ad agosto, poi di nuovo lo scorso agosto e settembre. Ladre o comunque complici, che anche in pieno giorno si intrufolano in uno di viale Montegrappa (e chissà in quanti altri) per fare, segnare le porte di interesse per controllare quali appartamenti siano vuoti perché i proprietari sono assenti per ferie o per lavoro, e aprire la strada agli uomini che fanno il colpo. Si dirà: è sempre successo. Già, ma adesso fa più impressione vedere le immagini delle donne al lavoro, tre in questo caso, riprese più e più volte dalle telecamere che molti dei condòmini hanno installato alle porte di casa proprio perché stanchi di queste continue intrusioni. Immagini (parecchie) molto nitide e soprattutto inequivocabili. (Lanazione.it)