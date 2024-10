Motogp, Quartararo due volte senza benzina: “È ridicolo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – Tanti sistemi tecnologici e all’avanguardia nella Moto gp moderna, eppure qualcuno resta ancora senza benzina. Per due volte in tre gare Fabio Quartararo è stato costretto a perdere posizioni nel finale di gp per un problema al serbatoio, di fatto rimasto a secco. In Giappone a Motegi, il francese ha dovuto cedere una posizione nel finale a Johann Zarco, chiudendo dodicesimo. Lo stesso inconveniente era stato registrato a Misano. Una situazione paradossale. Vero è che Motegi è un tracciato severo con i consumi, ma Yamaha è in possesso di un sistema che fa capire al pilota l’evoluzione del serbatoio. Il tutto si traduce in una lucetta, se è verde Quarta può spingere, se è giallo deve iniziare a gestire e se diventa rosso il rischio di rimanere a piedi c’è. Ecco, in Giappone non ha funzionato. Sport.quotidiano.net - Motogp, Quartararo due volte senza benzina: “È ridicolo” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – Tanti sistemi tecnologici e all’avanguardia nella Moto gp moderna, eppure qualcuno resta ancora. Per duein tre gare Fabioè stato costretto a perdere posizioni nel finale di gp per un problema al serbatoio, di fatto rimasto a secco. In Giappone a Motegi, il francese ha dovuto cedere una posizione nel finale a Johann Zarco, chiudendo dodicesimo. Lo stesso inconveniente era stato registrato a Misano. Una situazione paradossale. Vero è che Motegi è un tracciato severo con i consumi, ma Yamaha è in possesso di un sistema che fa capire al pilota l’evoluzione del serbatoio. Il tutto si traduce in una lucetta, se è verde Quarta può spingere, se è giallo deve iniziare a gestire e se diventa rosso il rischio di rimanere a piedi c’è. Ecco, in Giappone non ha funzionato.

