Mosca emette mandato di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini

La Federazione Russa ha emanato un ordine di arresto nei confronti dei giornalisti italiani Stefania Battistini e Simone Traini, inviati della Rai, accusandoli di aver attraversato illegalmente il confine tra Ucraina e Russia per realizzare un reportage sulla situazione nella regione di Kursk. Il tribunale di Kursk ha accolto la mozione dei servizi di frontiera russi, che accusano i due giornalisti di aver fatto ingresso nel territorio russo a bordo di un veicolo delle forze ucraine durante un'incursione. Nonostante la gravità delle accuse, i giornalisti non si trovano attualmente in Russia, ma sono rientrati in Italia dopo aver documentato la situazione nelle aree di conflitto.

