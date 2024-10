Monteforte Irpino: Tenta il furto in un’abitazione, arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Monteforte Irpino. L’indagato all’arrivo dei carabinieri ha Tentato la fuga, ma i militari lo hanno bloccato Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hanno arrestato un 29enne di origini rumene, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando, a seguito di una segnalazione giunta al “112”, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino disponeva in tempo reale l’invio di due pattuglie nel comune Monteforte Irpino, dove era stato segnalato un Tentativo di furto all’interno di un’abitazione. I militari giunti immediatamente sul posto, hanno constatato la presenza di un individuo all’interno dell’immobile. Puntomagazine.it - Monteforte Irpino: Tenta il furto in un’abitazione, arrestato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). L’indagato all’arrivo dei carabinieri hato la fuga, ma i militari lo hanno bloccato Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hannoun 29enne di origini rumene, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “to, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando, a seguito di una segnalazione giunta al “112”, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino disponeva in tempo reale l’invio di due pattuglie nel comune, dove era stato segnalato untivo diall’interno di. I militari giunti immediatamente sul posto, hanno constatato la presenza di un individuo all’interno dell’immobile.

