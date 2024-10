Matis Bologna: Mercier e Carlita fra i primi ospiti della stagione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Matis Club di Bologna, che sabato 5 ottobre 2024 inaugura la sua stagione 2024/25 con la musica di Francis Mercier e Mappa: The Opening Dance.Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) IlClub di, che sabato 5 ottobre 2024 inaugura la sua2024/25 con la musica di Francise Mappa: The Opening Dance.IlClub è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di

Bolognatoday.it - Matis Bologna: Mercier e Carlita fra i primi ospiti della stagione

COR. SPORT, La notte di Mati Moreno: attesa per l'argentino - Ne è rimasto solo uno. Con il forfait di Pongracic e le squalifiche di Quarta, Comuzzo e Ranieri, Matias Moreno è l'unico difensore centrale di ruolo a disposizione per ...(firenzeviola.it)

matis bologna: Mercier e Carlita i primi guest - Eleganza, stile ed un'atmosfera esclusiva: caratteristiche che da anni contraddistinguono il matis Club di bologna, che sabato 5 ottobre 2024 inaugura la sua stagione 2024/25 ...(vnews24.it)

The Buzz: tutti gli appuntamenti musicali dal 30 settembre al 6 ottobre - Seun Kuti in Montagnola, Alborosie all'Estragon, Myss Keta in console al Cassero, il secondo capitolo di Kill Beat al Link, e tanto ...(bologna.repubblica.it)