Lotrèk assume tre nuove figure nel proprio team

(Di lunedì 7 ottobre 2024), la digital agency che guida e supporta le aziende nell’ambito della trasformazione ed accelerazione digitale, continua la sua crescita dopo aver chiuso il 2023 con un aumento del fatturato del 30%. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per il 2025 e orientati all’internazionalità, all’innovazione e alla crescita, oltre che consolidare ulteriormente ilposizionamento nella sfera consulenziale,amplia ilorganico e ricerca trestrategiche da aggiungere almultidisciplinare della Digital Agency. Leprofessionali richieste sono: Business Intelligence Analyst, Business Data Analyst-Crm, Business Innovation Consultant. Business Intelligence Analyst: la figura selezionata si occuperà di strategia, analisi e insight, dando un contributo fondamentale per sviluppare competenze legate alla data intelligence. (Quotidiano.net)