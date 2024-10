Lorenzo, da Uomini e Donne e Temptation Island, al Grande Fratello: ecco chi è e che lavoro fa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzo, inquilino del Grande Fratello 2024, ha un sogno nel cassetto: diventare attore! Conosciamolo meglio! Leggi anche: Helena Prestes, chi è la concorrente del Grande Fratello? L’abbiamo già vista all’Isola e a Pechino Express Grande sportivo e appassionato di recitazione, Lorenzo Spolverato lavora con determinazione per raggiungere i suoi obiettivi professionali. Nel cassetto, infatti, il ragazzo ha il sogno di diventare famoso come attore. Per questo motivo ha frequentato l’accademia di recitazione e doppiaggio. In attesa di arrivare nel cuore del Grande pubblico, Lorenzo ha presto parte ad alcuni spot pubblicitari, a qualche produzione teatrale ed è entrato nel cast del Grande Fratello 2024 come concorrente. Cosa altro sappiamo di lui? Scopriamo di seguito tutti i dettagli della sua vita, sia pubblica sia privata. Donnapop.it - Lorenzo, da Uomini e Donne e Temptation Island, al Grande Fratello: ecco chi è e che lavoro fa Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), inquilino del2024, ha un sogno nel cassetto: diventare attore! Conosciamolo meglio! Leggi anche: Helena Prestes, chi è la concorrente del? L’abbiamo già vista all’Isola e a Pechino Expresssportivo e appassionato di recitazione,Spolverato lavora con determinazione per raggiungere i suoi obiettivi professionali. Nel cassetto, infatti, il ragazzo ha il sogno di diventare famoso come attore. Per questo motivo ha frequentato l’accademia di recitazione e doppiaggio. In attesa di arrivare nel cuore delpubblico,ha presto parte ad alcuni spot pubblicitari, a qualche produzione teatrale ed è entrato nel cast del2024 come concorrente. Cosa altro sappiamo di lui? Scopriamo di seguito tutti i dettagli della sua vita, sia pubblica sia privata.

