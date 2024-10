LIVE Musetti-Goffin 6-1, 5-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: parziale di 0-3, di nuovo avanti il belga nel 2° set (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Ci risiamo, ennesima chance sul servizio del belga. Stavolta è obbligatorio sfruttarla. 5-5 Tiene però molto comodamente questa volta la battuta Musetti, come se il break di vantaggio ne limitasse la spinta. Per due volte consecutive si era salvato da 15-40, questa volta tiene a quindici il proprio game di servizio. 09:57 Azzurro che con la prima vince 27 punti su 31, mentre la percentuale con la seconda è decisamente calata dal 1° set. Siamo passati dal 57% del set d’apertura al 29% del 2°. 4-5 Non ci voleva! Dopo il contro-break, le due chance immediate non sfruttate. Torna avanti il belga con 3 game consecutivi. 40-40 Non sfrutta una situazione di 15-40 Musetti, che avrebbe fatto molto comodo trasformare per andare a servire per il match. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Ci risiamo, ennesima chance sul servizio del. Stavolta è obbligatorio sfruttarla. 5-5 Tiene però molto comodamente questa volta la battuta, come se il break di vantaggio ne limitasse la spinta. Per due volte consecutive si era salvato da 15-40, questa volta tiene a quindici il proprio game di servizio. 09:57 Azzurro che con la prima vince 27 punti su 31, mentre la percentuale con la seconda è decisamente calata dal 1° set. Siamo passati dal 57% del set d’apertura al 29% del 2°. 4-5 Non ci voleva! Dopo il contro-break, le due chance immediate non sfruttate. Tornailcon 3 game consecutivi. 40-40 Non sfrutta una situazione di 15-40, che avrebbe fatto molto comodo trasformare per andare a servire per il match.

Oasport.it - LIVE Musetti-Goffin 6-1, 5-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: parziale di 0-3, di nuovo avanti il belga nel 2° set

LIVE – Musetti-Goffin 6-1 5-5, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - 00 locali) sul Court 7 al termine di Machac-Vukic. Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Goffin, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata dalle ore 06. Sportface. . The post LIVE ... (Leggi la notizia)

LIVE Musetti-Goffin 6-1, 4-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: break dell’azzurro nel 5° game della seconda partita - Il match sarà il 4° a partire dalle 6:30 di sabato 5 ottobre. Due ace a zero per Musetti. Aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. 11. I due hanno percentuali simili con la prima nel secondo set, 80% 12/15) per Musetti contro il 71% (10/14) di Goffin. 13. 4-3 Tiene comodamente la battuta ... (Leggi la notizia)

LIVE – Musetti-Goffin 6-1 4-4, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - 00 locali) sul Court 7 al termine di Machac-Vukic. 00 italiane (le 12. COME SEGUIRE Musetti-Goffin IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 Musetti-Goffin 6-1 4-4 secondo SET – Lorenzo questa volta non si salva. Sportface. ... (Leggi la notizia)