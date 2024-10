LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: ultimi 10 chilometri, Pinarello tra gli inseguitori di Lemmen (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Il gruppetto di inseguitori sta lavorando alacremente per riprendere Lemmen, che ha ora 14” di vantaggio. 16.07 10 chilometri al traguardo! 16.06 Ormai il gruppo è tagliato fuori: 1’43” di ritardo. E Remco Evenepoel non sarà sicuramente contento. 16.03 Si difende con le unghie e con i denti Lemmen, che mantiene ancora quel vantaggio di 20” con 14 chilometri ancora da percorrere. 16.00 Occhio però. Il gruppetto si sta piano piano avvicinando: 20” ai -17 dal traguardo. 15.58 Sta reggendo Lemmen! 28” di vantaggio sui sei inseguitori! 15.55 Mancano ora poco più di 20 chilometri al traguardo. 15.53 Pinarello e Van Tricht sono intento stati ripresi dai quattro contrattaccanti. 15.51 Lemmen è a caccia del primo successo da professionista in carriera, lui passato tra i pro due anni fa, a 27 anni. 15. Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: ultimi 10 chilometri, Pinarello tra gli inseguitori di Lemmen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Il gruppetto dista lavorando alacremente per riprendere, che ha ora 14” di vantaggio. 16.07 10al traguardo! 16.06 Ormai il gruppo è tagliato fuori: 1’43” di ritardo. E Remco Evenepoel non sarà sicuramente contento. 16.03 Si difende con le unghie e con i denti, che mantiene ancora quel vantaggio di 20” con 14ancora da percorrere. 16.00 Occhio però. Il gruppetto si sta piano piano avvicinando: 20” ai -17 dal traguardo. 15.58 Sta reggendo! 28” di vantaggio sui sei! 15.55 Mancano ora poco più di 20al traguardo. 15.53e Van Tricht sono intento stati ripresi dai quattro contrattaccanti. 15.51è a caccia del primo successo da professionista in carriera, lui passato tra i pro due anni fa, a 27 anni. 15.

