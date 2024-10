Le Iene, il monologo di Giampaolo Morelli: “Noi dislessici abbiamo un modo tutto nostro di imparare le cose” | Video Mediaset (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giampaolo Morelli è stato protagonista di un monologo a Le Iene in cui ha parlato della sua infanzia e della dislessia. «Io sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino» – ha detto l’attore e regista invitando tutti noi ad una riflessione importante. Giampaolo Morelli a Le Iene: “sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino” «Io sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino» – inizia così il monologo di Giampaolo Morelli a Le Iene. L’attore e regista di successo ha raccontato di una sua problematica che ha indubbiamente segnato la sua infanzia ed adolescenza, ma che nel tempo ha imparato a vedere da un punto di vista differente. «Adesso c’avete presente la frase che i professori ripetevano sempre quando i nostri genitori andavano a colloquio ‘signora il ragazzo è intelligente, potrebbe fare di più ma non si applica’. Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è stato protagonista di una Lein cui ha parlato della sua infanzia e della dislessia. «Io sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino» – ha detto l’attore e regista invitando tutti noi ad una riflessione importante.a Le: “sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino” «Io sono dislessico, lo sono sempre stato da bambino» – inizia così ildia Le. L’attore e regista di successo ha raccontato di una sua problematica che ha indubbiamente segnato la sua infanzia ed adolescenza, ma che nel tempo ha imparato a vedere da un punto di vista differente. «Adesso c’avete presente la frase che i professori ripetevano sempre quando i nostri genitori andavano a colloquio ‘signora il ragazzo è intelligente, potrebbe fare di più ma non si applica’.

Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Giampaolo Morelli: “Noi dislessici abbiamo un modo tutto nostro di imparare le cose” | Video Mediaset

Luigi Celeste, il monologo a Le Iene, testo e video: “Quando ho sparato a mio padre” - La vita dipende dal contesto in cui nasci, dalla fortuna, da quella mano a cui vorresti aggrapparti quando stai per cadere. Credetemi, nessuno abbraccia l’odio volontariamente. Dissero a mamma che ora poteva rifarsi una vita, che la nuova casa era un luogo protetto, che mio padre non l’avrebbe mai ... (Leggi la notizia)

Le Iene, il monologo di Luigi Celeste: “la mia storia in un libro e in un film. Nessuno abbraccia l’odio volontariamente” | Video Mediaset - Lui pagò un impiegato comunale per rivelargli dove fosse e la costrinse a riprenderselo. «Avevo ventitré anni quando ho ucciso mio padre e solo dieci quando il tribunale lo allontanò da casa perché violento» – inizia così il monologo di Luigi Celeste a Le Iene. Ecco il Video Mediaset. Credetemi ... (Leggi la notizia)

Le Iene, il monologo di Katherine Kelly Lang “non ho mai rinunciato al mio sogno. Ho un legame profondo con Brooke” | Video Mediaset - Brooke Logan ha affrontato tantissimi cambiamenti nella vita, proprio come me. Perchè le grandi storie quelle capaci di sedurre la nostra immaginazione non finiranno mai finché ci sarà qualcuno disposto ad ascoltarle e a sognare». Ho iniziato la mia carriera da giovanissima, facendo pubblicità e a ... (Leggi la notizia)