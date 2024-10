La star di Onlyfans denunciata dalla finanza: "Evaso oltre 1 milione e mezzo di euro" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è tradita da sola. Si è messa nei guai con le sue stesse parole, con le interviste su giornali e tv in cui annunciava guadagni a diversi zeri. Peccato, però, che di quei guadagni le fiamme gialle non avrebbero praticamente trovato tracce. La guardia di finanza di Gallarate ha denunciato con Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è tradita da sola. Si è messa nei guai con le sue stesse parole, con le interviste su giornali e tv in cui annunciava guadagni a diversi zeri. Peccato, però, che di quei guadagni le fiamme gialle non avrebbero praticamente trovato tracce. La guardia didi Gallarate ha denunciato con

Milanotoday.it - La star di Onlyfans denunciata dalla finanza: "Evaso oltre 1 milione e mezzo di euro"

Star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale: Mady Gio non ha dichiarato 1,5 milioni di euro di guadagni - Filip Madalina Ioana, nota su OnlyFans come Mady Gio, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale: non ha dichiarato un milione e mezzo di euro di guadagni.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Varese, star di OnlyFans denunciata per evasione da un milione e mezzo - I finanzieri hanno inoltrato richiesta alla piattaforma da cui è emerso che ‘Mady Gio‘ aveva ottenuto compensi per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno denunciato per evasione fiscale, quantificata in 1,5 milioni la star di OnlyFans ... (Leggi la notizia)

Star di OnlyFans denunciata dalla Finanza: “Evasione da un milione e mezzo di euro” - Proprio da tale analisi, è emersa la presenza della donna che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le interviste circa i propri compensi milionari, dichiarava al fisco poche decine di migliaia di euro. Inoltre, nei primi ... (Leggi la notizia)