La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso per il Giubileo: come funzionerà l’ingresso e da quando sarà a pagamento (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso. Partono oggi i lavori di manutenzione straordinaria del monumento nel centro di Roma che presto verrà circondato da pannelli trasparenti. Entro un mese verrà installata una passerella a ferro di cavallo, all’interno della vasca, da cui i visitatori potranno avere una visuale inedita. La passerella sarà a numero chiuso, con una vera e propria sperimentazione in vista dell’ingresso a numero chiuso che verrà introdotto alla fine dei lavori, entro il Giubileo. Poi si valuterà, in una fase successiva, anche l’ipotesi di introdurre un “piccolo contributo” per l’ingresso. La conferma è arrivata con l’annuncio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme agli assessori al Turismo, Alessandro Onorato, e alla Cultura, Miguel Gotor. Lanotiziagiornale.it - La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso per il Giubileo: come funzionerà l’ingresso e da quando sarà a pagamento Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladi. Partono oggi i lavori di manutenzione straordinaria del monumento nel centro di Roma che presto verrà circondato da pannelli trasparenti. Entro un mese verrà installata una passerella a ferro di cavallo, all’interno della vasca, da cui i visitatori potranno avere una visuale inedita. La passerella, con una vera e propria sperimentazione in vista delche verrà introdotto alla fine dei lavori, entro il. Poi si valuterà, in una fase successiva, anche l’ipotesi di introdurre un “piccolo contributo” per. La conferma è arrivata con l’annuncio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme agli assessori al Turismo, Alessandro Onorato, e alla Cultura, Miguel Gotor.

