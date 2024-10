Kaspersky scopre una campagna globale di cripto-mining che sfrutta un agente SIEM open-source

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 7 ottobre 2024 . I ricercatori dihanno individuato unadiattiva dal 2022, cheun software(Security Information and Event Management)per eludere i sistemi di rilevamento e mantenere una presenza persistente sui dispositivi infetti. Gli aggressori utilizzano malware camuffati da software popolari, come uTorrent e Microsoft Office, diffusi tramite siti web falsi, canali Telegram e video su YouTube. Sebbene l'obiettivo principale siano utenti di lingua russa, laha colpito a livello. Secondo i dati di telemetria di, l'87,63% delle vittime si trova in Russia, con ulteriori infezioni registrate in Bielorussia, India, Uzbekistan e altri Paesi. Il malware estraevalute in modo furtivo, preferendo valute anonime come Monero e Zephyr.