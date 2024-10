Juventus Cagliari, Adani: «Se non avesse espulso Conçeicao…» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lele Adani è intervenuto per parlare della sfida pareggiata dalla Juventus contro il Cagliari a Torino Pari e patta all’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari. A parlare della partita è stato anche Lele Adani alla Domenica Sportiva, analizzando la prestazione e gli episodi del match. LE PAROLE – «È una Juve che secondo me aveva vinto la Calcionews24.com - Juventus Cagliari, Adani: «Se non avesse espulso Conçeicao…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Leleè intervenuto per parlare della sfida pareggiata dallacontro ila Torino Pari e patta all’Allianz Stadium tra. A parlare della partita è stato anche Lelealla Domenica Sportiva, analizzando la prestazione e gli episodi del match. LE PAROLE – «È una Juve che secondo me aveva vinto la

Goal alla Juventus : così Marin salva un record storico del Cagliari. A chi appartiene - Il Cagliari viola per primo la porta della Juventus in questo campionato, grazie alle rete realizzata su rigore da Razvan Marin nel finale del... (Calciomercato.com)

Il Cagliari che non ti aspetti. La Juventus frena in casa (1-1) - a Vlahovic risponde Marin - 5, Cambiaso 6; Locatelli 6. Per il Cagliari, invece, prosegue il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma. Il tabellino JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6 (25' st Danilo sv), Gatti 6, Kalulu 6. Ancora il portiere rossoblù ... (Agi.it)

Mina innesca una guerra di nervi contro Vlahovic in Juventus-Cagliari : doveva farlo crollare - Yerry Mina ha messo in atto una guerra di nervi contro Dusan Vlahovic nel secondo tempo di Juventus-Cagliari. Il difensore dei sardi provava a farlo crollare ma il serbo ha sempre cercato di ignorarlo.Continua a leggere . (Fanpage.it)