Jaida Parker la prossima stella?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per questo nostro nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlare di Tiana Lillian Marie Caffe che tutti noi conosciamo come. La 25enne americana ha uno stile tecnico sul ring e la sua carriera nel mondo del pro wrestling è tutto sommato recente. Ha un background nel mondo del calcio americano a livello universitario. Nel 2022 ha firmato con la WWE, e i primi due anni non ha avuto una grande presenza televisiva, anzi direi tutto il contrario che contando solo il 2023 è stato un paio di volte nei medesimi. Il salto di qualità l’ha avuto a inizio di quest’anno quando è entrata stabilmente nella stable degli Out of Mud. Da allora direi che la sua crescita è stata più che costante. Un’importante occasione per l’NXT Women’s North American Championship nel Six Woman Ladder Match, seppur senza successo, a NXT Battleground. (Zonawrestling.net)