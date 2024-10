Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza. Pioggia di razzi di Hezbollah (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il braccio armato di Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi verso Tel Aviv, ma non si fermano i raid di Israele sul Libano e su Gaza. Servizio di Antonio Soviero Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza. Pioggia di razzi di Hezbollah TG2000. Tv2000.it - Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza. Pioggia di razzi di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il braccio armato diha rivendicato il lancio diverso Tel Aviv, ma non si fermano idisule su. Servizio di Antonio SovieroindidiTG2000.

Medioriente : Libano - 10 pompieri morti in raid Israele nel sud - Il numero delle vittime, ha precisato il dicastero, potrebbe aumentare perché molte persone potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie. Re’im (Israele), 7 ott. . I vigili del fuoco, al momento dell’attacco, si trovavano all’interno di un edificio municipale di Baraachit colpito mentre si ... (Lapresse.it)

Otto pompieri morti in raid Israele nel sud del Libano - Dall'inizio degli scontri tra Israele e Hezbollah, un anno fa, sono stati uccisi più di 115 soccorritori e vigili del fuoco, secondo un rapporto dell'Afp basato su dati ufficiali libanesi. . Almeno otto vigili del fuoco libanesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro le loro ... (Quotidiano.net)