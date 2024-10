Inter, il re del gol è Thuram. L’Europeo è alle spalle (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arrivati in tarda età si racconta ai nipotini delle proprie imprese, grandi e piccole. Piero Ausilio, quando sarà il momento, in quelle narrazioni infilerà le intuizioni di mercato meglio riuscite e tra i nomi che verranno fuori sottolineando la propria soddisfazione ci sarà quello di Marcus Thuram. Prima di tutti, infatti, il ds dell’Inter disse all’attaccante, allora un esterno offensivo in forza al Moenchengladbach, che avrebbe potuto giocare da punta centrale, con quel 9 che oggi indossa contornato dal nerazzurro. Già lo scorso anno il marchio del francese è stato lampante. Quindici gol e altri quattordici a cui ha partecipato tra assist e rigori conquistati. Ad oggi, dopo otto presenze, Thuram è a sette gol, un assist, un rigore procurato e un autogol di Djimsiti derivato da un suo tentativo di cross. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arrivati in tarda età si racconta ai nipotini delle proprie imprese, grandi e piccole. Piero Ausilio, quando sarà il momento, in quelle narrazioni infilerà le intuizioni di mercato meglio riuscite e tra i nomi che verranno fuori sottolineando la propria soddisfazione ci sarà quello di Marcus. Prima di tutti, infatti, il ds dell’disse all’attaccante, allora un esterno offensivo in forza al Moenchengladbach, che avrebbe potuto giocare da punta centrale, con quel 9 che oggi indossa contornato dal nerazzurro. Già lo scorso anno il marchio del francese è stato lampante. Quindici gol e altri quattordici a cui ha partecipato tra assist e rigori conquistati. Ad oggi, dopo otto presenze,è a sette gol, un assist, un rigore procurato e un autogol di Djimsiti derivato da un suo tentativo di cross.

Sport.quotidiano.net - Inter, il re del gol è Thuram. L’Europeo è alle spalle

