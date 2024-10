Inghilterra: Kane resta in ritiro, Mainoo out con Grecia e Finlandia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Buone e brutte notizie dal ritiro dell’Inghilterra, che sta preparando le sfide di Nations League contro Grecia e Finlandia.Il capitano Harry Kane non ha riportato lesioni strutturali e rimarrà con la nazionale per le partite di Nations League. Le brutte notiziano arrivano da Ezri Konsa, Kobbie Mainoo e Morgan Gibbs-White che salteranno le partite contro Grecia e Finlandia per infortunio. Inghilterra: Kane resta in ritiro, Mainoo out con Grecia e Finlandia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Buone e brutte notizie daldell’, che sta preparando le sfide di Nations League contro.Il capitano Harrynon ha riportato lesioni strutturali e rimarrà con la nazionale per le partite di Nations League. Le brutte notiziano arrivano da Ezri Konsa, Kobbiee Morgan Gibbs-White che salteranno le partite controper infortunio.inout conSportFace.

