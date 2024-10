Il futuro digitale dell’arte (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fine della bolla degli NFT non significa la loro scomparsa: questa tecnologia ha dimostrato di avere enormi potenzialità. Ecco perché i “non-fungible token” resteranno uno strumento importante nel mondo della digital art Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fine della bolla degli NFT non significa la loro scomparsa: questa tecnologia ha dimostrato di avere enormi potenzialità. Ecco perché i “non-fungible token” resteranno uno strumento importante nel mondo della digital art

Repubblica.it - Il futuro digitale dell’arte

Edilizia pubblica digitale: "Bim, strumento del futuro. Così mapperà il patrimonio. Carta d’identità dei palazzi" - Per comprendere meglio le novità che comporta questo strumento, la Scuola Normale Superiore ha dedicato giovedì una giornata di approfondimento alla presenza di architetti, geometri, ingegneri di tutta Italia, che hanno riempito la sala Azzurra del Palazzo Carovana, sede dell’ateneo di eccellenza ... (Leggi la notizia)

Centenario della Radio, sfide e opportunità nel futuro digitale e multimediale - it. La Sfida della "Prominence" - Il concetto di "prominence", emerso inizialmente nel. . . Riguarda la versione integrale del Live Tech Talk: Speciale Prominence Radio Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito Live Tech Talk - Speciale Promincence Radio Segui l'evento su ... (Leggi la notizia)

Al via ‘L’impresa è digitale’, serie di podcast su innovazione, data economy e futuro - 0: cosa sarebbe il nostro futuro senza la digitalizzazione? In un’era fatta di tecnologia, innovazione e nuovi linguaggi, in cui ogni giorno miliardi di dati sono scambiati per generare valore, per un’impresa la trasformazione digitale non è solo un’opportunità ma una vera e propria […]. ... (Leggi la notizia)