Il Como ringrazia pubblicamente il Napoli: “Atmosfera senza pari”, poi l’annuncio sul regalo ai tifosi… (Di lunedì 7 ottobre 2024) Napoli-Como è andata in scena venerdì sera al Maradona. L’Atmosfera è stata incredibile sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì alle ore 18.30 con l’importante sfida tra Napoli e Como. Le due compagini si son date battaglia allo stadio Diego Armando Maradona, e l’hanno fatto in un clima incredibile. Infatti, le due tifoserie si son comportate in modo egregio, tanto da meritarsi i complimenti dai vari esperti e non solo. Le due squadre si son rese protagoniste di un ottimo match, giocato ad altissimi ritmi. Nella prima frazione è stato possibile assistere al dominio degli uomini di Fabregas, il quale ha ingarbugliato Antonio Conte. Quest’ultimo, ha reagito nella seconda frazione conducendo i suoi alla vittoria. A rubare la scena però sono stati i tifosi che non hanno mai smesso di incitare i proprio beniamini. Spazionapoli.it - Il Como ringrazia pubblicamente il Napoli: “Atmosfera senza pari”, poi l’annuncio sul regalo ai tifosi… Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è andata in scena venerdì sera al Maradona. L’è stata incredibile sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì alle ore 18.30 con l’importante sfida tra. Le due compagini si son date battaglia allo stadio Diego Armando Maradona, e l’hanno fatto in un clima incredibile. Infatti, le due tifoserie si son comportate in modo egregio, tanto da meritarsi i complimenti dai vari esperti e non solo. Le due squadre si son rese protagoniste di un ottimo match, giocato ad altissimi ritmi. Nella prima frazione è stato possibile assistere al dominio degli uomini di Fabregas, il quale ha ingarbugliato Antonio Conte. Quest’ultimo, ha reagito nella seconda frazione conducendo i suoi alla vittoria. A rubare la scena però sono stati i tifosi che non hanno mai smesso di incitare i proprio beniamini.

