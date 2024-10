Il cinema nel jazz anche a Napoli il tour di Matteo Garrone

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Toccheràla Sicilia ildel registae del musicista Piero Delle Monache dal titolo «La sublimazione poetica delnel». Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. Dopo essere andato in scena il 19 ottobre al «Carcano» di Milano, il 28 ottobre al «Bellini» die il 14 novembre al «Circus» di Pescara lo spettacolo prodotto dalla «Patagonia Pictures» approderà il 20 novembre al «Jolly» di Palermo. Freschissimo di candidatura all’Oscar come Miglior film straniero per «Io capitano»,affronta un viaggio nella poetica reale del suo, nel riflesso neorealista delle ombre, nella spettacolare radiografia delle ossessioni. Si sofferma sull’epopea immaginifica dei sogni e sulle pieghe della vita nell’antropologia surreale dell’arte.