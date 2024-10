I contratti del latte arrivano in procura, Altragricoltura: "Fatti gravi, situazione insostenibile" (Di lunedì 7 ottobre 2024) “La speculazione commerciale straccia unilateralmente i contratti e molti caseifici - con motivazioni strumentali - non ritirano più il latte di bufala idoneo alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, mettendo a rischio 400 aziende zootecniche nelle province di Caserta, Salerno e Casertanews.it - I contratti del latte arrivano in procura, Altragricoltura: "Fatti gravi, situazione insostenibile" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “La speculazione commerciale straccia unilateralmente ie molti caseifici - con motivazioni strumentali - non ritirano più ildi bufala idoneo alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, mettendo a rischio 400 aziende zootecniche nelle province di Caserta, Salerno e

