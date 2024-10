Gli affitti a Rimini un salasso, oltre 21 euro al metro quadro. I prezzi delle case i più alti dopo Bologna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quanto costa comprare casa a Rimini? I prezzi si mantengono i più alti in regione, dopo Bologna. Attualmente, secondo un recente studio di Immobiliare.it, occorrono 2.891 euro al metro quadro per la città capoluogo e 3.134 euro al metro quadro in provincia escluso il capoluogo. In tutta l'Emilia Riminitoday.it - Gli affitti a Rimini un salasso, oltre 21 euro al metro quadro. I prezzi delle case i più alti dopo Bologna Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quanto costa comprare casa a? Isi mantengono i piùin regione,. Attualmente, secondo un recente studio di Immobiliare.it, occorrono 2.891alper la città capoluogo e 3.134alin provincia escluso il capoluogo. In tutta l'Emilia

Prezzo del mattone - cresce il valore delle case a Forlì. A Vecchiazzano e Ca'Ossi oltre 2.300 euro al metro quadro - A Forlì si registra un aumento sul valore del mattone. E' quanto emerge dall'ultima indagine arriva dal gruppo Tecnocasa, che ha diffuso i dati sul mercato immobiliare della città relativi al secondo semestre del 2023. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, a Forlì la crescita è... (Forlitoday.it)

A Milano tiene il mercato immobiliare del pregio - prezzi fino a 24mila euro al metro quadro - Nella Zona Ovest si possono raggiungere 10. 250 e 7. I tempi di assorbimento degli immobili in vendita sono stabili rispetto al semestre precedente, mantenendosi intorno ai 2-3 mesi per gli immobili in buoni condizioni e raggiungendo massimo i 6 mesi per quelli da ristrutturare. Le quotazioni medie ... (Quotidiano.net)

