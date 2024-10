Filippo Turetta e la lettera a Giulia Cecchettin prima di ucciderla: appunti e messaggi da brivido (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi giorni sono emersi dettagli inquietanti circa i pensieri di Filippo Turetta su Giulia Cecchettin: una lettera del ragazzo alla sua ex fidanzata fa trasalire l’Italia intera. Il delitto Cecchettin scuote ancora oggi gli animi dell’opinione pubblica; di recente diverse trasmissioni hanno ripreso a parlare dell’omicidio di Giulia, concentrandosi sui pensieri di Filippo Turetta, quando lei era ancora viva. Cosa è successo? In una lettera, il ragazzo raccontava quanto fosse innamorato della sua fidanzata. Ancora, poi, Pomeriggio 5 e successivamente Quarto Grado hanno analizzato le note sul cellulare di Filippo. Anche in questo caso, il giovane laureando si concentrava su cosa accadesse con Giulia, giorno dopo giorno. Donnapop.it - Filippo Turetta e la lettera a Giulia Cecchettin prima di ucciderla: appunti e messaggi da brivido Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi giorni sono emersi dettagli inquietanti circa i pensieri disu: unadel ragazzo alla sua ex fidanzata fa trasalire l’Italia intera. Il delittoscuote ancora oggi gli animi dell’opinione pubblica; di recente diverse trasmissioni hanno ripreso a parlare dell’omicidio di, concentrandosi sui pensieri di, quando lei era ancora viva. Cosa è successo? In una, il ragazzo raccontava quanto fosse innamorato della sua fidanzata. Ancora, poi, Pomeriggio 5 e successivamente Quarto Grado hanno analizzato le note sul cellulare di. Anche in questo caso, il giovane laureando si concentrava su cosa accadesse con, giorno dopo giorno.

