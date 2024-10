Farmaci: psoriasi cuoio capelluto, nuovi studi confermano efficacia deucravacitinib (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Bristol Myers Squibb ha annunciato i risultati positivi dello studio di fase 3b/4 Psoriatyk Scalp per la valutazione di deucravacitinib nel trattamento dei pazienti con psoriasi del cuoio capelluto da moderata a grave, compresi quelli con psoriasi meno estesa. L'endpoint primario - riporta una nota - è stato raggiunto, con un miglioramento statisticamente significativo del Physician's Global Assessment (ss-Pga) specifico per il cuoio capelluto di 0 o 1 (chiaro/quasi chiaro) a 16 settimane, con un numero di pazienti che hanno raggiunto ss-Pga 0/1 tre volte maggiore con il trattamento con deucravacitinib rispetto a quelli trattati con placebo (48,5% contro 13,7%). Liberoquotidiano.it - Farmaci: psoriasi cuoio capelluto, nuovi studi confermano efficacia deucravacitinib Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Bristol Myers Squibb ha annunciato i risultati positivi delloo di fase 3b/4 Psoriatyk Scalp per la valutazione dinel trattamento dei pazienti condelda moderata a grave, compresi quelli conmeno estesa. L'endpoint primario - riporta una nota - è stato raggiunto, con un miglioramento statisticamente significativo del Physician's Global Assessment (ss-Pga) specifico per ildi 0 o 1 (chiaro/quasi chiaro) a 16 settimane, con un numero di pazienti che hanno raggiunto ss-Pga 0/1 tre volte maggiore con il trattamento conrispetto a quelli trattati con placebo (48,5% contro 13,7%).

