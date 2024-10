Dopo Helene ecco Milton, la Florida si prepara all’arrivo di un nuovo uragano (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre sta ancora affrontando gli effetti dell'uragano Helene, la Florida si prepara all'arrivo di Milton, un nuovo uragano che si è intensificato fino a diventare una tempesta di categoria 2, prima del suo arrivo sulla costa del Golfo del Messico. Lo Stato sta ancora contando i danni provocati da Helene, che il 26 settembre L'articolo Dopo Helene ecco Milton, la Florida si prepara all’arrivo di un nuovo uragano proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre sta ancora affrontando gli effetti dell', lasiall'arrivo di, unche si è intensificato fino a diventare una tempesta di categoria 2, prima del suo arrivo sulla costa del Golfo del Messico. Lo Stato sta ancora contando i danni provocati da, che il 26 settembre L'articolo, lasidi unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

