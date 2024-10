Diretta Grande Fratello, lunedì 7 ottobre: tra sorprese e confronti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diretta Grande Fratello, lunedì 7 ottobre: nuovi confronti e nuove sorprese Diretta Grande Fratello, lunedì 7 ottobre. “Come sono andati i primi giorni?” chiede Signorini a Ilaria, che è la prima concorrente ad essere uscita dalla Casa in attesa del suo bebè. Ilaria ha scoperto di essere incinta a poche settimane dall’inizio, l’ex gieffina commenta: “Già ha preso metà armadio, sono i primi giorni di convivenza”. Leggi anche: Jannik Sinner si sposa? La risposta del tennista Foto studio di Alfonso Signorini: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset. L'articolo Diretta Grande Fratello, lunedì 7 ottobre: tra sorprese e confronti proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Diretta Grande Fratello, lunedì 7 ottobre: tra sorprese e confronti Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024): nuovie nuove. “Come sono andati i primi giorni?” chiede Signorini a Ilaria, che è la prima concorrente ad essere uscita dalla Casa in attesa del suo bebè. Ilaria ha scoperto di essere incinta a poche settimane dall’inizio, l’ex gieffina commenta: “Già ha preso metà armadio, sono i primi giorni di convivenza”. Leggi anche: Jannik Sinner si sposa? La risposta del tennista Foto studio di Alfonso Signorini: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset. L'articolo: traproviene da 361 Magazine.

Amanda del Grande Fratello è sposata e ha figli? Conosciamo la cognata di Al Bano! - In passato la concorrente del Grande Fratello ha avuto due relazioni sentimentali importanti. Dopo alcuni anni di vita insieme, i due hanno preso strade separate. View this post on Instagram A post shared by Amanda Lecciso (@amanda. Sappiamo che ha frequentato ... (Donnapop.it)

Lorenzo - da Uomini e Donne e Temptation Island - al Grande Fratello : ecco chi è e che lavoro fa - View this post on Instagram A post shared by LORENZO SPOLVERATO (@lorenzospolverato_) Lavoro di Lorenzo Indubbiamente Lorenzo nutre da sempre il sogno di diventare attore. In attesa di arrivare nel cuore del grande pubblico, Lorenzo ha presto parte ad ... (Donnapop.it)

Grande Fratello - settima puntata : commenti a caldo - Alle 21.40, su Canale 5, la settima puntata del Grande Fratello. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo Grande Fratello, settima puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. . (Isaechia.it)