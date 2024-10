Denunciata dalla Finanza 15 milioni di euro Guai per la famosa dei social ecco chi è

“Denunciata dalla Finanza, 1,5 milioni di euro”. Guai per la famosa dei social, ecco chi è (Di lunedì 7 ottobre 2024) Clamorosa scoperta della guardia di Finanza sulla famosa, che ora è ufficialmente nei Guai dopo la denuncia scattata ai suoi danni. Stando a quanto saputo nella giornata del 7 ottobre, lei è finita sotto accusa per il reato di evasione fiscale, infatti le contestano una somma di 1,5 milioni di euro. C’era stato un trasferimento della sua residenza in Svizzera e proprio su questo si è anche concentrata l’indagine. Infatti, la guardia di Finanza ha indagato su questa famosa e la denuncia è arrivata inevitabilmente. Gli inquirenti, come riportato dal sito Liberoquotidiano.it, hanno rivelato che “il trasferimento della residenza è arrivato al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine”. Leggi anche: “Mille euro in 10 minuti”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Clamorosa scoperta della guardia disulla, che ora è ufficialmente neidopo la denuncia scattata ai suoi danni. Stando a quanto saputo nella giornata del 7 ottobre, lei è finita sotto accusa per il reato di evasione fiscale, infatti le contestano una somma di 1,5di. C’era stato un trasferimento della sua residenza in Svizzera e proprio su questo si è anche concentrata l’indagine. Infatti, la guardia diha indagato su questae la denuncia è arrivata inevitabilmente. Gli inquirenti, come riportato dal sito Liberoquotidiano.it, hanno rivelato che “il trasferimento della residenza è arrivato al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine”. Leggi anche: “Millein 10 minuti”.

