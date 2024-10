Contenere il conflitto o combattere. Washington e il dilemma Medio Oriente (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ottobre 2023. A pochi giorni dall’operazione terroristica su larga scala lanciata da Hamas, la portaerei Uss Gerald Ford accompagnata dal suo carrier strike group arriva nel Mediterraneo Orientale; a breve, il gruppo della Gerald Ford sarà raggiunto da quello della Dwight D. Eisenhower, salpato direttamente da Norfolk. Il duplice obiettivo del Pentagono era quello di mandare un messaggio agli attori nella regione (e in primis all’Iran), allo stesso tempo rendendosi capace di reagire ad ogni sviluppo che possa minacciare la sicurezza degli interessi di Washington. Nel corso dei dodici mesi successivi, mentre le dinamiche di conflitto si allargavano arrivando a coinvolgere Yemen, Iran e Libano, il Pentagono ha aumentato significativamente la sua presenza militare nella regione. Formiche.net - Contenere il conflitto o combattere. Washington e il dilemma Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ottobre 2023. A pochi giorni dall’operazione terroristica su larga scala lanciata da Hamas, la portaerei Uss Gerald Ford accompagnata dal suo carrier strike group arriva nel Mediterraneo Orientale; a breve, il gruppo della Gerald Ford sarà raggiunto da quello della Dwight D. Eisenhower, salpato direttamente da Norfolk. Il duplice obiettivo del Pentagono era quello di mandare un messaggio agli attori nella regione (e in primis all’Iran), allo stesso tempo rendendosi capace di reagire ad ogni sviluppo che possa minacciare la sicurezza degli interessi di. Nel corso dei dodici mesi successivi, mentre le dinamiche disi allargavano arrivando a coinvolgere Yemen, Iran e Libano, il Pentagono ha aumentato significativamente la sua presenza militare nella regione.

