Chiara Ferragni e il “Pandorogate”: un caso giudiziario complesso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chiara Ferragni e il “Pandorogate”: un caso giudiziario complesso Accuse di truffa per la famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e figura centrale del panorama mediatico italiano, affronta un momento particolarmente delicato. Al centro di una complessa vicenda giudiziaria, Ferragni è accusata di truffa aggravata. La Procura di Milano ha infatti concluso le indagini preliminari legate alla vendita di prodotti alimentari come pandori e uova di Pasqua, al centro di campagne pubblicitarie ritenute ingannevoli. L’accusa avanza l’ipotesi che dietro queste iniziative, presentate come legate a progetti benefici, si nasconda un profitto indebito di oltre 2,2 milioni di euro. Bollicinevip.com - Chiara Ferragni e il “Pandorogate”: un caso giudiziario complesso Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)e il “”: unAccuse di truffa per la famosa imprenditrice digitale, imprenditrice digitale e figura centrale del panorama mediatico italiano, affronta un momento particolarmente delicato. Al centro di una complessa vicenda giudiziaria,è accusata di truffa aggravata. La Procura di Milano ha infatti concluso le indagini preliminari legate alla vendita di prodotti alimentari come pandori e uova di Pasqua, al centro di campagne pubblicitarie ritenute ingannevoli. L’accusa avanza l’ipotesi che dietro queste iniziative, presentate come legate a progetti benefici, si nasconda un profitto indebito di oltre 2,2 milioni di euro.

Fedez e Chiara Ferragni, accordo finalmente raggiunto? Ecco come sarà l’affidamento dei figli - Gli avvocati di entrambi, proprio per questo, starebbero sbrigando le ultime pratiche per arrivare alla separazione ufficiale. Secondo il Corriere della Sera e ANSA, infatti, si parlerebbe di affidamento congiunto: i figli di Chiara e Fedez, quindi, vedrebbero entrambi i genitori in egual misura. ... (Leggi la notizia)

Ferragni-Fedez, lo scontro sull'assegno di mantenimento. Chiusa l’inchiesta su Chiara per truffa aggravata - Prosegui la lettura . Con la chiusura indagine da parte della procura, l. . Sembrava si fosse appena ripresa da una serie di malesseri, che per Chiara Ferragni arriva una nuova tegola: quella della chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata in vista della richiesta di processo, che si ... (Leggi la notizia)

Sapete quanti soldi ha proposto Fedez a Chiara Ferragni per il mantenimento? La cifra è davvero bassa (per i loro standard) - La proposta di Fedez, dunque, non soddisferebbe affatto l’imprenditrice digitale… Sempre sul giornale leggiamo quanto segue: “Le cifre ballano tra i 5mila euro offerti dal rapper e i 20mila richiesti dall’imprenditrice”. Di recente i due sono stati visti entrare insieme nello studio del loro ... (Leggi la notizia)