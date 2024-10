Camila Giorgi rompe il silenzio: “Non sono scappata, ero stufa del tennis. Vaccino Covid? La puntura l’ho fatta, poi ho scoperto dopo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ritiro, il silenzio, i primi segnali sui social e ora la sua verità. Per la prima volta dopo diversi mesi, Camila Giorgi è tornata a parlare in pubblico. Dall’addio improvviso al tennis alla vaccinazione anti Covid: diversi i temi trattati a Verissimo. “Io sparita all’improvviso? È la versione che hanno raccontato. Non sono sparita, dovevo fare un annuncio a Parigi sul mio ritiro, poi è uscito sul sito dell’antidoping che mi ero ritirata e la cosa è diventata pubblica”. Dunque, una decisione già presa in considerazione da diverso tempo: “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo poi, a maggio, una mattina ho deciso, l’ho detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte”. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ritiro, il, i primi segnali sui social e ora la sua verità. Per la prima voltadiversi mesi,è tornata a parlare in pubblico. Dall’addio improvviso alalla vaccinazione anti: diversi i temi trattati a Verissimo. “Io sparita all’improvviso? È la versione che hanno raccontato. Nonsparita, dovevo fare un annuncio a Parigi sul mio ritiro, poi è uscito sul sito dell’antidoping che mi ero ritirata e la cosa è diventata pubblica”. Dunque, una decisione già presa in considerazione da diverso tempo: “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella dellata. Ho rimandato a lungo poi, a maggio, una mattina ho deciso,detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte”.

