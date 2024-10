Assegno di disoccupazione (Naspi): a quanto ammonta, i requisiti e come chiederlo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Assegno di disoccupazione nel 2024: come funziona la Naspi – La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è conosciuta con l’acronimo Naspi, sin dalla sua istituzione nel 2015, ma sono ancora molti i dubbi che la circondano, nonché la confusione con altri sussidi. Dunque, cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i requisiti, l’importo, le cause di esclusione e tutto ciò che si deve sapere. La Naspi è l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati. Spetta ai lavoratori con contratto subordinato che hanno involontariamente perso l’occupazione, quindi sono stati licenziati, a patto di poter vantare almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione. La misura di sostengo al reddito va richiesta all’Inps. Urbanpost.it - Assegno di disoccupazione (Naspi): a quanto ammonta, i requisiti e come chiederlo Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dinel 2024:funziona la– La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è conosciuta con l’acronimo, sin dalla sua istituzione nel 2015, ma sono ancora molti i dubbi che la circondano, nonché la confusione con altri sussidi. Dunque, cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i, l’importo, le cause di esclusione e tutto ciò che si deve sapere. Laè l’indennità mensile diche offre un sostegno economico ai disoccupati. Spetta ai lavoratori con contratto subordinato che hanno involontariamente perso l’occupazione, quindi sono stati licenziati, a patto di poter vantare almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione. La misura di sostengo al reddito va richiesta all’Inps.

