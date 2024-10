Anticipazionitv.it - Amici 24: gravi accuse ad Alessandra Celentano per il messaggio sul dimagrimento di Alessia Pecchia

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso della seconda puntata di24, è scoppiata una nuova polemica che ha coinvolto la maestra di danzae la sua allieva. A scatenare la critica è stata la giornalista Grazia Sambruna, che, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha espresso preoccupazione per ilveicolato durante la trasmissione. Nella sua recensione, Sambruna ha sottolineato i rischi di elogiare ilrapido e non necessario, soprattutto per un pubblico giovane. La questione ha sollevato interrogativi su quanto tali messaggi siano opportuni in un programma seguito principalmente da adolescenti.