Allerta meteo scuole chiuse martedì 8 ottobre, stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana. IN AGGIORNAMENTO

L'8 ottobre 2024, l'Italia sarà colpita da un significativo impulso perturbato, con previsioni di temporali intensi e piogge abbondanti su gran parte del territorio nazionale. L'Aeronautica Militare ha emesso avvisi di allerta per diverse regioni, sottolineando il rischio di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi e pericoli per la popolazione.

