Alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre Ago il doc su Giacomo Agostini

AGO 23 ottobre: h. 18.00: Proiezione Ufficiale (Teatro Olimpico) Sarà presentato il 23 ottobre Alla 19° edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Proiezioni Speciali, in coproduzione con Alice nella Città, Ago, il documentario dedicato al leggendario pilota motociclistico Giacomo Agostini. Diretto da GianGiacomo De Stefano (Zucchero – Sugar Fornaciari, 2023), il film offre uno sguardo intimo e profondo su un uomo che ha rivoluzionato la storia delle due ruote, entrando nell'immaginario collettivo come simbolo di libertà e coraggio. Giacomo Agostini, soprannominato "Ago", è un mito del motociclismo, detentore di 15 titoli mondiali e 123 vittorie nel Motomondiale. Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record.

